matrimonio a prima vista 16 anticipazioni terza puntata

Nella terza puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, in onda mercoledì 14 gennaio 2026 su Real Time, si approfondiscono le nozze tra Andrea Disisto e Irene Mele. L’episodio offre uno sguardo sulle prime fasi della convivenza e sulle dinamiche emergenti tra i coniugi, in un contesto che mira a esplorare il percorso di coppia scelto attraverso un metodo scientifico.

© US Warner Bros. Discovery Le nozze tra Andrea Disisto e Irene Mele sono al centro della scena nella terza puntata della sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, in onda su Real Time, in prima serata, mercoledì 14 gennaio 2026. Quali saranno le prime impressioni dei due sposi al buio? E, soprattutto, come proseguiranno i viaggi di nozze delle due coppie che si sono già dette sì? L’episodio è già disponibile, in anteprima, su Discovery+. Ecco le anticipazioni. Il matrimonio di Andrea e Irene. © US Warner Bros. Discovery Il terzo episodio del reality parte dal matrimonio tra l’operaio Andrea Disisto e la tanatoesteta Irene Mele. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

