Matrimonio a Prima Vista 16 anticipazioni quarta puntata
Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, i protagonisti affrontano le sfide dei primi momenti di convivenza, tra incomprensioni e discussioni. Le coppie cercano di superare le difficoltà iniziali, mentre i loro viaggi di nozze si rivelano ricchi di emozioni e tensioni. Un appuntamento che approfondisce le dinamiche tra i partecipanti, offrendo uno sguardo realistico sulle prime fasi di un matrimonio appena iniziato.
© US Warner Bros. Discovery I viaggi di nozze dei protagonisti della sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista entrano nel vivo, tra incomprensioni e furenti litigi. Nel quarto appuntamento del docu-reality, in onda su Real Time mercoledì 21 gennaio 2026, sale infatti la tensione tra le coppie al centro del racconto. Proprio per questo, i tre esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante si troveranno costretti ad intervenire. Come sempre, l’episodio è già disponibile, in anteprima, su Discovery+. Ecco le anticipazioni. Irene si toglie la fede nuziale. © US Warner Bros. Discovery La luna di miele ad Antalya, in Turchia, non va nel migliore dei modi per Andrea Disisto e Irene Mele. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
