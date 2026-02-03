Askatasuna Meloni | Serve un impegno comune anche da parte delle opposizioni

Il governo chiede uno sforzo condiviso anche dall’opposizione. Meloni invita tutte le forze politiche, compresi i partiti di minoranza, a partecipare al dibattito in Parlamento con il ministro Piantedosi. La premier sottolinea la necessità di chiarezza e collaborazione per affrontare le questioni aperte.

ROMA – “Serve chiarezza da parte di tutti e serve un impegno comune che è quello che ho proposto, quando ci sarà un dibattito in Parlamento con il ministro Piantedosi, a tutti i partiti anche dell’opposizione. Ho ascoltato la segretaria del Pd” Elly Schlein “che diceva che le istituzioni devono essere unite. Speriamo”. Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni al programma “Farwest” che andrà in onda questa sera alle 21:20 su Rai3. La premier stamattina ha ricevuto a Palazzo Chigi Bianca Leonardi, l’inviata del programma di Salvo Sottile aggredita insieme alla troupe da un gruppo di antagonisti durante il corteo per Askatasuna di sabato scorso a Torino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

La premier Meloni chiede chiarezza su quanto avviene in Italia.

