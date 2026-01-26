Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti lancia l'allarme | Il governo vuole aggirare i controlli

La Corte dei Conti ha sollevato preoccupazioni riguardo al nuovo decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina, sostenendo che potrebbe compromettere i controlli e la responsabilità delle autorità. Il provvedimento, in fase di definizione, solleva dubbi sulla trasparenza e sulla tutela delle finanze pubbliche, suscitando attenzione tra le istituzioni e la società civile.

Il governo Meloni sta lavorando a un nuovo decreto riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina. L'associazione dei magistrati della Corte dei Conti ha espresso preoccupazione, perché il provvedimento permetterebbe di evitare controlli e proteggersi anche da future condanne. L'attacco di Salvini: "Incredibile contestare decreto che ancora non esiste".

