Matchbox | John Cena lancia l’erede di Fast & Furious nelle prime immagini del film di Apple TV

John Cena torna sul grande schermo con un nuovo film di Apple TV, presentato come l’erede di Fast & Furious. Nelle prime immagini ufficiali, l’attore si mostra in azione, promettendo un nuovo capitolo di adrenalina. La saga di Fast & Furious sembra ormai arrivata alla fine, ma il mondo dello stunt e delle corse continua a vivere attraverso questa nuova produzione.

Il franchise di Fast & Furious si avvicina al capolinea, ma il mondo del cinema d’azione ha già trovato il suo erede spirituale. Apple TV e Mattel hanno ufficialmente svelato le prime immagini di Matchbox, l’attesissimo live-action che vede protagonista John Cena. Dopo il successo globale di Barbie, Mattel punta a trasformare i suoi storici modellini in un blockbuster ad alta velocità che promette di non far rimpiangere le avventure di Dominic Toretto. Un cast stellare per il nuovo action movie di Apple TV. Le prime immagini di Matchbox, diffuse da testate come The Hollywood Reporter e Variety, confermano un cast di altissimo livello. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Dopo quasi tre anni dall'ultimo film, Fast X, i fan della saga Fast & Furious possono tirare un sospiro di sollievo.

Vin Diesel ha annunciato ufficialmente che il nuovo film di Fast & Furious uscirà nel 2028.

