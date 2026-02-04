Un gruppo di jihadisti ha assaltato un villaggio nel centro-nord della Nigeria, uccidendo decine di persone. L’attacco è stato violentissimo e ha provocato molta paura tra la popolazione locale. Le autorità stanno ancora cercando di capire quanti sono stati i morti e come intervenire per fermare questi episodi. La comunità si risveglia con il dolore e l’incertezza di fronte a questa nuova ondata di violenza.

NIGERIA – Decine di persone sono state massacrate in un attacco coordinato e brutale da parte di presunti terroristi legati al Sahel contro la comunità di Woro, nell’area del governo locale di Kaiama, nello stato di Kwara. Tra le vittime ci sono due mogli dell’emiro di Woro, diversi suoi figli, l’imam capo di Woro, un preside, una direttrice e studenti appena tornati da scuola. L’Emiro stesso, Alhaji Saliu Bio Umar, è scomparso; si teme sia stato ucciso o rapito, dopo che il suo veicolo ufficiale è stato sequestrato dagli aggressori e il suo palazzo è stato raso al suolo. Immagini inquietanti mostrano corpi senza vita sparsi per Woro, con edifici avvolti dalle fiamme. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Massacro in Nigeria, decine di persone uccise dai jihadisti

