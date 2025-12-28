Attacco con coltello in Suriname è un massacro | uccise nove persone anche cinque sono bambini

Nella notte tra 27 e 28 dicembre 2025, a Paramaribo, capitale del Suriname, si è verificato un grave episodio di violenza. Un attacco con coltello ha causato la morte di nove persone, tra cui cinque bambini, lasciando la comunità sotto shock. L’evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle situazioni di emergenza nel paese.

Un episodio drammatico ha scosso la capitale del Suriname, Paramaribo in Sud America, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025. Nove persone sono state accoltellate a morte, tra cui cinque bambini, mentre un sesto bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti e trasportati in ospedale. L’aggressione e l’intervento della polizia. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’aggressore ha utilizzato un oggetto appuntito e ha colpito inizialmente i propri quattro figli. Una delle figlie è riuscita a fuggire, riportando ferite ma sopravvivendo all’attacco. Successivamente, l’uomo ha rivolto la sua violenza verso altre persone nelle vicinanze, tra cui anziani della zona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

