Continua le persecuzione dei cristiani in Nigeria | dodici persone rapite in un raid dei jihadisti in chiesa

Almeno dodici persone, tra cui un sacerdote, sono state sequestrate durante le funzioni religiose in una chiesa nell’area rurale della Nigeria centrale. Si tratta dell’ultimo di una serie di rapimenti massivi avvenuti nel Paese africano, dove nelle ultime settimane si è assistito a un’impennata di questi episodi. Per questo motivo, il governo di Abuja ha dichiarato lo stato di emergenza per la sicurezza nazionale. L’ultimo luogo di culto attaccato dai banditi armati si trova nel villaggio di Ejiba, nella circoscrizione di Yagba West, nello Stato di Kogi. Le forze di polizia, che sono arrivate sul posto in elicottero, stanno proseguendo con le ricerche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Continua le persecuzione dei cristiani in Nigeria: dodici persone rapite in un raid dei jihadisti in chiesa

