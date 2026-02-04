Massa uomo morto in incendio in casa

Questa mattina a Massa si parla di un dramma che si è consumato nella notte. Un incendio in un appartamento ha provocato la morte di un uomo anziano. La moglie, rimasta ferita, si trova in ospedale in codice rosso. I vigili del fuoco stanno ancora cercando di capire cosa abbia scatenato le fiamme. La zona è sotto shock, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause dell’incendio.

9.00 Un anziano è morto e la moglie in ospedale in codice rosso in seguito all'incendio sviluppatosi la notte scorsa in un appartamento a Massa. E' quanto si apprende dai soccorritori. La donna sarebbe rimasta intossicata. In ospedale anche due carabinieri rimasti intossicati e un terzo militare, quest'ultimo perché ha riportato danni a un arto, intervenuti insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco. Ancora sconosciute le cause dell'incendio.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Massa, a fuoco abitazione: morto un uomoMassa, 4 feb. (Adnkronos) - Un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita un incendio in un appartamento di Massa nel corso della notte. Secondo ... iltempo.it

Scoppia nella notte un incendio in una casa a Massa, muore un uomo: gravissima una donna e due soccorritoriNella notte è scoppiato un incendio in un appartamento a Massa. Un uomo è morto e sua moglie è stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni. Feriti anche tre carabinieri giunti sul posto per ... fanpage.it

