Scoppia nella notte un incendio in una casa a Massa muore un uomo | gravissima la moglie e due soccorritori

Questa notte un incendio ha devastato un appartamento a Massa. Le fiamme sono divampate nel cuore della città, lasciando dietro di sé una scena drammatica. Un uomo ha perso la vita, mentre la moglie è stata portata in ospedale in condizioni gravissime. Due soccorritori sono intervenuti sul posto e stanno ancora lavorando per chiarire cosa abbia causato il rogo.

Nella notte è scoppiato un incendio in un appartamento a Massa. Un uomo è morto e sua moglie è stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni. Feriti anche tre carabinieri giunti sul posto per soccorrere la coppia.

