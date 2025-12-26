Incendio in casa a Caivano la notte di Natale | morto un uomo
Tragedia nella notte tra il 24 e il 25 dicembre a Caivano, dove un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione ha causato la morte dell’uomo che si trovava nell’appartamento. Le circostanze del rogo restano ancora da chiarire. Le fiamme si sarebbero sviluppate in un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
