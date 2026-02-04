Massa a fuoco abitazione | morto un uomo

Questa notte a Massa un incendio ha devastato un appartamento. Un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto salvare l’uomo. La donna è stata ricoverata in ospedale, le sue condizioni non sono ancora chiare. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Massa, 4 feb. (Adnkronos) - Un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita un incendio in un appartamento di Massa nel corso della notte. Secondo quanto appreso la moglie sarebbe in gravi condizioni ed è ricoverata in ospedale. Tra i feriti anche due soccorritori. Al lavoro i vigili del fuoco e le forze dell'ordine intervenute. Sconosciute al momento le origini dell'incendio. Farwest, ecco il video dell'aggressione alla troupe a Torino. E Meloni riceve la giornalista Ci possiamo fidare di questa giustizia? Ingiustizia è fatta sulle violenze contro il poliziotto GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Massa, a fuoco abitazione: morto un uomo Approfondimenti su Massa Abitazione Massa: a fuoco abitazione, muore il marito, ferita la moglie Questa notte a Massa un incendio ha devastato un appartamento. Incendio in un'abitazione a Ruvo: fiamme domate dai vigili del fuoco, un uomo ustionato Nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, si è verificato un incendio in un'abitazione a Ruvo di Puglia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. MONOSSIDO, STRAGE FAMILIARE: MUOIONO PADRE, MADRE E FIGLIA | 23/10/2025 Ultime notizie su Massa Abitazione Argomenti discussi: Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie; Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie. Tre carabinieri in ospedale; Massa, incendio in un’abitazione: morto un uomo, ferita la moglie; Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie. Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 04 FEB - Un anziano deceduto e la moglie portata in ospedale in codice rosso in seguito all'incendio sviluppatosi nella notte in un appartamento in via Armando Angelini ... msn.com Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie. Tre carabinieri in ospedaleUn uomo è morto e la moglie è stata portata in ospedale in codice rosso in seguito all'incendio sviluppatosi nella notte nel loro appartamento in via Armando Angelini a Massa (Massa Carrara). La donna ... msn.com L'ingegner Giuseppe Filippo Di Maria è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.