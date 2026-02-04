Massa | a fuoco abitazione muore il marito ferita la moglie

Questa notte a Massa un incendio ha devastato un appartamento. Un uomo è morto mentre cercava di salvarsi, e la moglie è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e stanno ancora lavorando per chiarire le cause dell’incendio.

Massa, 4 feb. (Adnkronos) - Un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita un incendio che è scoppiato in appartamento di Massa nel corso della notte. Secondo quanto appreso la moglie sarebbe in gravi condizioni ed è ricoverata in ospedale. Tra i feriti anche due soccorritori. Al lavoro i vigili del fuoco e le forze dell'ordine intervenute. Sconosciute al momento le origini dell'incendio.

