Maso Martis brinda alle Olimpiadi con 50 magnum dedicate ai fratelli Sighel

Maso Martis ha organizzato un brindisi speciale per celebrare le Olimpiadi 2026. L’azienda ha prodotto 50 magnum del suo Trentodoc Dosaggio Zero Riserva 2011, dedicati ai fratelli Sighel, simbolo di montagna e talento. L’evento è stato un modo per mettere in luce il legame tra il vino e i grandi sogni olimpici.

Un brindisi che profuma di montagna, talento e grandi sogni olimpici. Maso Martis celebra l'avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con una creazione destinata a diventare oggetto di culto: 50 magnum limited edition di Madame Martis Trentodoc Dosaggio Zero Riserva 2011, dedicate ai fratelli Sighel, simbolo di montagna e talento.

