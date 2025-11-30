La Rinascente si veste per Milano-Cortina | da martedì vetrine dedicate alle Olimpiadi

Il 2 dicembre verrà svelato il nuovo look dello storico store, ci sarà anche Bebe Vio. E anche la moda guarda in direzione olimpica con i nuovi pantaloni "da 403 km". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Rinascente si veste per Milano-Cortina: da martedì vetrine dedicate alle Olimpiadi

