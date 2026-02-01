Martina Miliddi ha ufficialmente confermato il suo legame con Simone Milani. La ballerina di Affari Tuoi e il suo fidanzato vivono una storia semplice e sincera, lontano dai riflettori. I due condividono momenti di quotidianità e passione, dimostrando che l’amore può nascere anche tra arte e vita di tutti i giorni.

Martina Miliddi e Simone Milani. Una storia d’amore autentica tra arte e vita quotidiana. Scopri il legame profondo che li unisce. Quando l’amore danza in silenzio. nasce qualcosa di magico. Martina Miliddi e Simone Milani non fanno rumore, ma costruiscono un amore vero, ogni giorno. Lontano dai flash e dai gossip, c’è una casa che profuma di normalità e sogni. Una casa dove si balla anche senza musica. Da tre anni, Martina e Simone dividono tutto: vita, coreografie, abitudini, futuro. E Chloe, il loro cane, è il terzo cuore che batte tra le mura di una quotidianità sincera. Lui è Spillo, ballerino e coreografo dallo stile deciso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Martina Miliddi, vita privata: ecco chi è il fidanzato della ballerina di Affari Tuoi

Approfondimenti su Martina Miliddi

Martina Miliddi, nota ballerina sarda, è recentemente diventata la nuova valletta di Affari Tuoi, sostituendo Herbert Ballerina.

Martina Miliddi è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come ballerina a

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Martina Miliddi, vita privata: ecco chi è il fidanzato della ballerina di Affari Tuoi

Ultime notizie su Martina Miliddi

Argomenti discussi: Martina Miliddi, chi è la nuova star di Affari Tuoi: le liti con Celentano, Checco Zalone e l’ex fidanzato famoso; Martina Miliddi: età, dove vive, ex fidanzato famoso, studi, Instagram. Tutto sul neo volto di Affari Tuoi; Da Amici a Rai1: Martina Miliddi entra in scena ad Affari Tuoi. Ecco chi è; La ballerina sarda Martina Miliddi, da Amici ad Affari Tuoi con Stefano De Martino – Ecco chi è.

Martina Miliddi, chi è il fidanzato Simone Milani: il lavoro ad Amici, il no al flirt con De Martino e il dramma del padreMartina Miliddi è la nuova stella di Affari Tuoi. È fidanzata con Simone Milani, non c'è alcun flirt con De Martino, ancora soffre per il papà ... libero.it

Martina Miliddi rompe il silenzio su amore, lutto e nuova vita.Il nuovo volto di Rai 1La risposta di Rai 1 al successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti si chiama Martina Miliddi, nuovo volto di Affari T ... assodigitale.it

La splendida tifosa giallorossa Martina Miliddi - facebook.com facebook

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Martina Miliddi è arrivata in prima serata su Rai1, portando ancora una volta la sua danza in tv, dopo Amici e Viva Rai2. #AffariTuoi #MartinaMiliddi #Rai1 #PrimaSerata #Danza #Amici x.com