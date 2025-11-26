risate benefiche al circolo arci

A Borella ci si diverte e si ride. Domani alle 20.30, nel salone del Circolo Arci in via Cesenatico, andrà in scena "E s’an avi ridù sà.Gatozli", uno spettacolo all’insegna della cultura e del dialetto romagnolo, che è talmente apprezzato e richiesto, da andare in scena per il quarto anno consecutivo. Lo spettacolo è a cura dell’associazione "Te ad chi sit e fiol?" di Cesena, in collaborazione con l’Istituto Friedrich Schurr di Ravenna e l’associazione almAmedeo di Cesenatico, i cui volontari hanno sentito forte la necessità di organizzare una serata come sempre leggera e piacevole, senza tuttavia venir meno a quello che è il principale obiettivo dei tre sodalizi, e cioè la divulgazione del dialetto, della cultura e della tradizionale romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

