Chiesa Rossa piano da 16 milioni Ma i residenti contestano la Giunta per la pista ciclabile in via Boifava

La Giunta di Milano ha presentato un piano da 16 milioni di euro per riqualificare il quartiere Chiesa Rossa, nella periferia sud. Ma i residenti non sono d’accordo. Contestano la decisione di realizzare una pista ciclabile in via Boifava e hanno già manifestato il loro disappunto. La questione divide la comunità, che chiede alla politica di ascoltarli e di trovare soluzioni condivise.

L'investimento da parte del Comune è consistente, 16 milioni di euro per riqualificare il quartiere Chiesa Rossa, periferia sud di Milano. Gli interventi presentati ieri mattina al Centro civico di via Boifava dagli assessori Marco Granelli (Opere pubbliche), Arianna Censi (Mobilità) e Gaia Romani (Servizi civici) e dal presidente del Municipio 5 Natale Carapellese riguardano in particolare via Boifava: la ristrutturazione del Teatro Ringhiera (investimento da 3,1 milioni di euro, lavori conclusi il prossimo dicembre, ma dopo sei anni di ritardi; bando per la gestione del teatro che ci concluderà entro l'estate), la riqualificazione della limitrofa piazza Fabio Chiesa (la cosiddetta Piana) all'interno del Piano MI@VERNET (6,4 milioni di euro, i lavori partiranno nell'autunno di quest'anno e si dovrebbero concludere nella primavera 2028), l'insediamento della sede del Centro per l'impiego (325 mila euro, opere al via entro marzo) e il restyling della Casa di Quartiere.

