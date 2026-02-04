Marotta conferma | Nessun rimpianto per il mercato di gennaio la squadra non aveva bisogno di aggiustamenti

Prima di affrontare il big match di Coppa Italia contro il Torino, Giuseppe Marotta ha ribadito che l’Inter non ha bisogno di rinforzi a gennaio. Il dirigente ha chiarito che la squadra è già completa e non ci sono rimpianti per le operazioni di mercato fatte finora.

Prima dell'atteso confronto di Coppa Italia tra Inter e Torino, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni che offrono uno sguardo approfondito sulle posizioni e le speranze del club in una fase cruciale della stagione. Le sue parole si sono concentrate su vari aspetti, dall'episodio di violenza ai temi di mercato, evidenziando la volontà di mantenere un profilo equilibrato e orientato alla crescita. Marotta ha espresso fermezza riguardo a un gesto considerato negativo e insulso che ha coinvolto alcuni tifosi, sottolineando che tali comportamenti non riflettono i valori dello sport.

