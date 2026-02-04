Marotta a Mediaset | Siamo l’Inter e vogliamo fare il massimo in tutte le competizioni Mercato? Non avevamo nulla da riparare Sul duello col Milan…
Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato poco prima della partita contro il Torino in Coppa Italia. Ha ribadito che la squadra vuole puntare in alto in tutte le competizioni e che il mercato non ha bisogno di interventi. Sul duello con il Milan, non si è sbilanciato, mantenendo un tono concentrato sulla sfida in corso.
Inter News 24 Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Torino in Coppa Italia: le dichiarazioni. Intervenuto a Sport Mediaset prima di Torino-Inter, quarto di finale di Coppa Italia, Marotta, presidente dei nerazzurri, ha dichiarato: PAROLE – « L’Inter ha l’obbligo di partecipare alle competizioni per cercare di ottenere il massimo. Poi in questo tour de force è giusto che Chivu faccia le sue scelte. Abbiamo una rosa importante, condividiamo le scelte del tecnico. Abbiamo considerato il gesto negativo e insulso che non hanno a che fare con i valori dello sport. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Inter Milan
DIRETTA Tutte le notizie del 27 dicembre: Juve-Inter, duello sul mercato. Offerta Milan a Maignan
Roma-Midtjylland, Gasperini: “Vogliamo giocare tutte le competizioni, c’è un ambiente positivo”
Ultime notizie su Inter Milan
Argomenti discussi: Inter, Marotta: Mercato? Non siamo in emergenza, vigili sulle opportunità; Petardo contro Audero, Marotta: Impediremo l'ingresso dei responsabili a San Siro; Inter, Marotta: Diaby è un'opzione, ma le percentuali sono minime; Audero a terra colpito da un petardo, la condanna di Marotta: Gesto insulso. Lautaro: Chiediamo scusa.
Inter, Marotta e il mercato: Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosaIl presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro il Torino valido per i quarti di finale di. tuttomercatoweb.com
Marotta su San Siro: In Italia la burocrazia è ostruzionistica. Grazie a Ralph e Scaroni siamo arrivati al rogitoBeppe Marotta, presidente dell'Inter, in un'intervista a DAZN ha parlato così di San Siro. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, riprese da TMW: Sì. Finalmente ... milannews.it
Le parole del calciatore https://mdst.it/4bwgzPy #SportMediaset facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.