Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato poco prima della partita contro il Torino in Coppa Italia. Ha ribadito che la squadra vuole puntare in alto in tutte le competizioni e che il mercato non ha bisogno di interventi. Sul duello con il Milan, non si è sbilanciato, mantenendo un tono concentrato sulla sfida in corso.

Inter News 24 Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Torino in Coppa Italia: le dichiarazioni. Intervenuto a Sport Mediaset prima di Torino-Inter, quarto di finale di Coppa Italia, Marotta, presidente dei nerazzurri, ha dichiarato: PAROLE – « L’Inter ha l’obbligo di partecipare alle competizioni per cercare di ottenere il massimo. Poi in questo tour de force è giusto che Chivu faccia le sue scelte. Abbiamo una rosa importante, condividiamo le scelte del tecnico. Abbiamo considerato il gesto negativo e insulso che non hanno a che fare con i valori dello sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a Mediaset: «Siamo l’Inter e vogliamo fare il massimo in tutte le competizioni. Mercato? Non avevamo nulla da riparare. Sul duello col Milan…»

Approfondimenti su Inter Milan

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inter Milan

Argomenti discussi: Inter, Marotta: Mercato? Non siamo in emergenza, vigili sulle opportunità; Petardo contro Audero, Marotta: Impediremo l'ingresso dei responsabili a San Siro; Inter, Marotta: Diaby è un'opzione, ma le percentuali sono minime; Audero a terra colpito da un petardo, la condanna di Marotta: Gesto insulso. Lautaro: Chiediamo scusa.

Inter, Marotta e il mercato: Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosaIl presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro il Torino valido per i quarti di finale di. tuttomercatoweb.com

Marotta su San Siro: In Italia la burocrazia è ostruzionistica. Grazie a Ralph e Scaroni siamo arrivati al rogitoBeppe Marotta, presidente dell'Inter, in un'intervista a DAZN ha parlato così di San Siro. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, riprese da TMW: Sì. Finalmente ... milannews.it

Le parole del calciatore https://mdst.it/4bwgzPy #SportMediaset facebook