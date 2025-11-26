Roma-Midtjylland Gasperini | Vogliamo giocare tutte le competizioni c’è un ambiente positivo
La Roma è attesa da una partita molto importante per il proprio cammino in Europa Leagu e, con la necessità di vincere per accorciare ancora la distanza dall’ottavo posto. Domani, alle ore 18.45, allo Stadio Olimpico, arriverà la capolista Midtjylland, con il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini che oggi ha presentato il match in conferenza stampa. Questo un estratto: “Loro sono una bella squadra, con giovani interessanti e che gioca un calcio offensivo. Ha qualità e varietà. Sarà una bella partita, aperta, con due squadre che cercano di fare gol”. Riguardo il lavoro fatto atleticamente e mentalmente: “Penso che sia riduttivo parlare solo di aspetto atletico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Giorno di rifinitura, domani il Midtjylland. Con i ritorni di Dybala e Bailey e il nuovo taglio di Gasp #ASRoma #ForzaRoma #Dybala #Bailey - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante alla vigilia di Roma-Midtjylland x.com/i/broadcasts/1… Vai su X
Roma-Midtjylland: le parole di Gasperini alla vigilia della partita - Domani alle 18:45 la Roma sarà impegnata contro il Midtjylland allo Stadio Olimpico per il quinto turno della fase a gironi di Europa League. Scrive iltempo.it
Roma, i convocati di Gasperini per il Midtjylland: la decisione su Dybala e Bailey - Gasperini ritrova la Joya e l'ex attaccante del Bayer Leverkusen in vista del match in programma domani, giovedì 27 novembre, alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. Segnala corrieredellosport.it
Pagina 2 | Gasperini: "Roma con varianti e personalità, altrimenti sarebbe complicato". Poi la risposta su Dybala - A Gasperini viene chiesto se l’evoluzione della squadra potrà cambiare qualcosa in ottica mercato di gennaio: " Sono considerazioni che fanno tutti. Lo riporta tuttosport.com