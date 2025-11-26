Roma-Midtjylland Gasperini | Vogliamo giocare tutte le competizioni c’è un ambiente positivo

La Roma è attesa da una partita molto importante per il proprio cammino in Europa Leagu e, con la necessità di vincere per accorciare ancora la distanza dall’ottavo posto. Domani, alle ore 18.45, allo Stadio Olimpico, arriverà la capolista Midtjylland, con il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini che oggi ha presentato il match in conferenza stampa. Questo un estratto: “Loro sono una bella squadra, con giovani interessanti e che gioca un calcio offensivo. Ha qualità e varietà. Sarà una bella partita, aperta, con due squadre che cercano di fare gol”. Riguardo il lavoro fatto atleticamente e mentalmente: “Penso che sia riduttivo parlare solo di aspetto atletico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

