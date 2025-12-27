DIRETTA Tutte le notizie del 27 dicembre | Juve-Inter duello sul mercato Offerta Milan a Maignan
Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, sabato 27 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 27 dicembre: Juve-Inter, duello sul mercato. Offerta Milan a Maignan (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! 10:25 27 Dicembre Lazio, Insigne continua ad aspettare. Insigne continua ad aspettare la Lazio! 10:15 27 Dicembre Inter, la Juve torna su Norton-Cuffy. Inter, obiettivo terzino destro: nel mirino c’è anche Norton-Cuffy, sul quale però è rientrata in scena la Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
