Baronissi al via i Voucher Natalizi 2025 per sostenere le famiglie in difficoltà economica e sociale

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Baronissi conferma anche per il 2025 il proprio impegno a favore delle famiglie che vivono una condizione di fragilità economica, approvando l'erogazione dei Voucher Natalizi, un sostegno economico finalizzato all'acquisto di beni alimentari e prodotti essenziali presso gli esercizi commerciali del territorio. La misura, voluta dall'Amministrazione comunale, si inserisce in un più ampio percorso di politiche sociali rivolte alle fasce più deboli della popolazione, con l'obiettivo di garantire un aiuto tempestivo e mirato nel periodo delle festività, tradizionalmente più complesso per chi affronta difficoltà economiche.

