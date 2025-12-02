Comune di Baronissi al via i Voucher Natalizi 2025 per sostenere le famiglie in difficoltà
Il Comune di Baronissi conferma anche per il 2025 il proprio impegno a favore delle famiglie che vivono una condizione di fragilità economica, approvando l’erogazione dei Voucher Natalizi, un sostegno economico finalizzato all’acquisto di beni alimentari e prodotti essenziali presso gli esercizi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Comune di Baronissi, al via i Voucher Natalizi 2025 per sostenere le famiglie in difficoltà - La sindaca Anna Petta: “Un gesto concreto di solidarietà per garantire a tutti un Natale più sereno” ... Secondo salernotoday.it