Mark Ruffalo ha smentito di essere stato licenziato dalla Marvel. Dopo settimane di voci e supposizioni, l’attore ha spiegato che non c’è nessuna decisione ufficiale di escluderlo dai prossimi film del Marvel Cinematic Universe. La notizia circolava online, ma lui ha detto che continuerà a interpretare Hulk senza problemi.

Nelle ultime settimane era apparsa online la notizia che la Disney avesse deciso di rimuovere l'attore dai prossimi progetti del MCU a causa di alcune dichiarazioni. Nelle ultime settimane si era diffusa online la notizia del possibile licenziamento dell'attore Mark Ruffalo da parte della Disney. L'interprete di Hulk nel MCU ha quindi risposto alle notizie che erano state pubblicate, rivelando che non c'è nulla di fondato. La reazione di Ruffalo alle notizie apparse online Durante la promozione del thriller Crime 101 - La strada del crimine, in cui recita anche accanto a Chris Hemsworth, Mark Ruffalo ha risposto a una domanda riguardante la reazione della Disney dopo le sue critiche al presidente Donald Trump e all'attuale amministrazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mark Ruffalo licenziato dalla Marvel? L'interprete di Hulk chiarisce la situazione

Durante i Golden Globe 2026 a Los Angeles, Mark Ruffalo ha indossato una spilla in omaggio a Renee Good, ricordandola con discrezione e rispetto.

