Mark Ruffalo ha confermato che Hulk non sarà presente in Avengers: Doomsday. Tuttavia, l’attore ha sottolineato che potrebbe comunque tornare in futuri film dell’Universo Marvel. La sua partecipazione nel prossimo capitolo rimane quindi incerta, lasciando spazio a possibili sviluppi nella saga. Questa dichiarazione alimenta l’attesa e le speculazioni tra i fan, mantenendo vivo l’interesse per le prossime produzioni Marvel.

Mark Ruffalo ha confermato l’assenza di Hulk in Avengers: Doomsday, ma ha lasciato aperta la possibilità di un suo ritorno nel futuro dell’ Universo Marvel. I fan potranno rivederlo in Spider-Man: Brand New Day, in uscita a luglio. Marvel ha rilasciato i primi quattro teasers di Avengers: Doomsday, ognuno dei quali rivela il ritorno di vecchie e importanti conoscenze. Il primo ha svelato il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers. Il secondo, quello di Chris Hemsworth come Thor. Il terzo ha mostrato gli X-Men, mentre il quarto- e finora ultimo- il ritorno dei I Fantastici Quattro. ‘Avengers: Doomsday’, le dichiarazioni di Mark Ruffalo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mark Ruffalo rivela se sarà presente in ‘Avengers: Doomsday’

Leggi anche: Elizabeth Olsen rivela se tornerà come Scarlet Witch in Avengers Doomsday

Leggi anche: Una scena tagliata in Deadpool & Wolverine rivela il ruolo che avrà Gambit in Avengers Doomsday (e non sarà un eroe)

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Mark Ruffalo rivela l'intenzione di entrare in politica: Potrei candidarmi, mai dire mai; Checco Zalone a LOL? Frank Matano rivela il suo sogno proibito.

Mark Ruffalo rivela se sarà presente in 'Avengers: Doomsday'Mark Ruffalo ha confermato l’assenza di Hulk in Avengers: Doomsday, ma ha lasciato aperta la possibilità di un suo ritorno nel futuro dell’ Universo Marvel. I fan potranno rivederlo in Spider-Man: ... msn.com

Mark Ruffalo rivela l'intenzione di entrare in politica: Potrei candidarmi, mai dire maiMark Ruffalo non esclude una candidatura politica: Mai dire mai. L'attore di Hulk critica il sistema USA e sogna un'America per chi lavora. msn.com

ABBIAMO UN PROBLEMA CON DESTINO ED AVENGERS DOOMSDAY

Mark Ruffalo nega la presenza di #Hulk nel film #Avengers: Doomsday (in uscita a dicembre) ma si dice disposto a tornare nell'MCU “con una buona storia”: «Finché continueranno a trovare cose interessanti da fare con Hulk, sono disposto a tornare. Serve u - facebook.com facebook

Chiacchierando con Empire, #MarkRuffalo ha risposto a una domanda precisa sulla presenza o meno di #Hulk in #AvengersDoomsday. x.com