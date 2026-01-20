Mark Ruffalo rivela se sarà presente in ‘Avengers | Doomsday’

Da metropolitanmagazine.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mark Ruffalo ha confermato che Hulk non sarà presente in Avengers: Doomsday. Tuttavia, l’attore ha sottolineato che potrebbe comunque tornare in futuri film dell’Universo Marvel. La sua partecipazione nel prossimo capitolo rimane quindi incerta, lasciando spazio a possibili sviluppi nella saga. Questa dichiarazione alimenta l’attesa e le speculazioni tra i fan, mantenendo vivo l’interesse per le prossime produzioni Marvel.

Mark Ruffalo ha confermato l’assenza di Hulk in Avengers: Doomsday, ma ha lasciato aperta la possibilità di un suo ritorno nel futuro dell’ Universo Marvel. I fan potranno rivederlo in Spider-Man: Brand New Day, in uscita a luglio. Marvel ha rilasciato i primi quattro teasers di   Avengers: Doomsday, ognuno dei quali rivela il ritorno di vecchie e importanti conoscenze.   Il primo ha svelato il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers. Il secondo, quello di Chris Hemsworth come Thor. Il terzo ha mostrato gli X-Men, mentre il quarto- e finora ultimo- il ritorno dei I Fantastici Quattro. ‘Avengers: Doomsday’, le dichiarazioni di Mark Ruffalo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

mark ruffalo rivela se sar224 presente in 8216avengers doomsday8217

© Metropolitanmagazine.it - Mark Ruffalo rivela se sarà presente in ‘Avengers: Doomsday’

Leggi anche: Elizabeth Olsen rivela se tornerà come Scarlet Witch in Avengers Doomsday

Leggi anche: Una scena tagliata in Deadpool & Wolverine rivela il ruolo che avrà Gambit in Avengers Doomsday (e non sarà un eroe)

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Mark Ruffalo rivela l'intenzione di entrare in politica: Potrei candidarmi, mai dire mai; Checco Zalone a LOL? Frank Matano rivela il suo sogno proibito.

mark ruffalo rivela seMark Ruffalo rivela se sarà presente in 'Avengers: Doomsday'Mark Ruffalo ha confermato l’assenza di Hulk in Avengers: Doomsday, ma ha lasciato aperta la possibilità di un suo ritorno nel futuro dell’ Universo Marvel. I fan potranno rivederlo in Spider-Man: ... msn.com

mark ruffalo rivela seMark Ruffalo rivela l'intenzione di entrare in politica: Potrei candidarmi, mai dire maiMark Ruffalo non esclude una candidatura politica: Mai dire mai. L'attore di Hulk critica il sistema USA e sogna un'America per chi lavora. msn.com

ABBIAMO UN PROBLEMA CON DESTINO ED AVENGERS DOOMSDAY

Video ABBIAMO UN PROBLEMA CON DESTINO ED AVENGERS DOOMSDAY

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.