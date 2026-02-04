Marina La Rosa su Roberto Vannacci | Avrà dimensioni ridotte come quelle del Duce?

Marina La Rosa si è lasciata andare a una riflessione su Roberto Vannacci, parlando del suo nuovo partito. Durante la trasmissione È sempre Cartabianca, ha detto che il generale potrebbe avere dimensioni ridotte, come quelle del Duce. La Rosa ha anche sottolineato come tra Vannacci e Mussolini ci siano alcune analogie, lasciando aperta la domanda se queste somiglianze possano andare oltre la sfera politica.

Ospite a È sempre Cartabianca, Marina La Rosa parlando del nuovo partito di Roberto Vannacci, spiega che tra il Generale e Mussolini potrebbero esserci delle analogie e si chiede se ce ne siano anche in un contesto decisamente lontano da quello politico.🔗 Leggi su Fanpage.it

La decisione di Roberto Vannacci di lasciare la Lega è arrivata di sua iniziativa.

