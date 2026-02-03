Roberto Vannacci esce dalla Lega l'annuncio ufficiale | Basta inciuci e compromessi italiani sono stufi

La decisione di Roberto Vannacci di lasciare la Lega è arrivata di sua iniziativa. L’eurodeputato ha annunciato sui social di voler mettere fine a accordi, compromessi e inciuci che, secondo lui, non rappresentano più gli interessi degli italiani. La sua scelta segna una rottura netta con il partito, dopo mesi di tensioni e voci di distacco. Ora Vannacci punta a seguire una strada tutta sua, lontano dagli schemi di sempre.

Alla fine la rottura tra Roberto Vannacci e la Lega è arrivata. Dopo le anticipazioni, il generale ed eurodeputato l'ha annunciatac on un post sui social: "Voglio stare lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, da oggi Futuro Nazionale è una realtà".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Roberto Vannacci Lega Roberto Vannacci esce dalla Lega, l’annuncio ufficiale: “Basta inciuci e compromessi, italiani sono stufi” Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega. Roberto Vannacci lascia la Lega: annuncio imminente Roberto Vannacci lascia la Lega. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. VANNACCI FUORI DALLA LEGA “SE DEVO PARLARE CON SALVINI CHIAMO LUI E VICEVERSA, NON LA STAMPA Ultime notizie su Roberto Vannacci Lega Argomenti discussi: Lega, Zaia telefona a Salvini: Vannacci va espulso dal partito; Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo; Salvini-Vannacci, rottura in vista: Chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Via i pesi, buon viaggio e auguri; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci. Vannacci esce dalla Lega: Vado da solo con Futuro NazionaleL'annuncio su Instagram: Il mio impegno da sempre è quello di cambiare l’Italia. Proseguo per la mia strada da solo, scrive il generale. L'appello: Chi mi ama mi segua ... ilfoglio.it Vannacci esce dalla Lega, oggi l’annuncio ufficiale: ora Salvini tremaDopo l’incontro con il segretario del Carroccio, l’ex generale lascerà il partito per lanciarsi con il suo Futuro nazionale. Una mossa che spiazza la destra e che toglie respiro e voti ai leghisti ... editorialedomani.it Roberto Vannacci riscopre la fiamma e lancia “Europa Sovrana”: il generale a caccia di voti nella destra radicale. Per gli italiani che ritengono Fratelli d'Italia troppo “istituzionale” e il Carroccio troppo “confuso” Leggi l'articolo #Vannacci - facebook.com facebook Roberto #Vannacci è pronto a lasciare la #Lega. Secondo quanto si apprende in ambienti del carroccio, l'europarlamentare e vicesegretario del partito darà l'annuncio oggi. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.