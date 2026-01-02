Agropoli Mare Libero diffida il Comune sulle concessioni demaniali

Mare Libero Aps ha depositato una diffida ufficiale al Comune di Agropoli, chiedendo l’annullamento in autotutela della delibera di Giunta sulle concessioni demaniali marittime. L’associazione evidenzia alcune incompatibilità e chiede un riesame delle decisioni adottate, sottolineando l’importanza di una gestione trasparente e conforme alle normative vigenti. La questione riguarda la tutela degli spazi marittimi e la corretta applicazione delle concessioni demaniali nel territorio comunale.

L'associazione nazionale Mare Libero Aps ha inviato una diffida formale al Comune di Agropoli. Al centro dell'azione legale vi è la richiesta di annullamento in autotutela della delibera di Giunta relativa alla gestione delle concessioni demaniali marittime portuali, ritenuta incompatibile con le.

