Carlo Pedersoli | Entrare sul ring con la musica di Trinità era una promessa a mio nonno

Nell’ultima puntata di OA Focus, condotta da Alice Liverani su OA Sport, è stato ospite Carlo Pedersoli. Durante l’intervista, Pedersoli ha condiviso come la musica di Trinità abbia rappresentato una promessa fatta a suo nonno, sottolineando il legame tra il suo percorso e le radici familiari. Un’occasione per conoscere meglio la personalità e i valori che hanno accompagnato la sua carriera.

Ospite dell'ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sulla pagina YouTube di OA Sport, è stato Carlo Pedersoli. Un nome ed un cognome molto famosi nel mondo del cinema e della televisione italiana, ma anche nello sport. Infatti Carlo, ex lottatore MMA, è il nipote del grandissimo Bud Spencer, all'anagrafe proprio Carlo Pedersoli. Una leggenda del cinema italiano, con alcuni film che hanno fatto la storia come "Lo chiamavano Trinità" e "Altrimenti ci arrabbiamo", stringendo un lunghissimo sodalizio con Terence Hill, con cui ha formato una coppia storica. Prima di farsi chiamare Bud Spencer, però, Pedersoli è stato un grandissimo campione di nuoto, diventando il primo italiano della storia a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero.

