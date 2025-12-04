E se il Napoli avesse trovato un grande rigorista? Io mi alleno soltanto per pararli

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rigore calciato da Milinkovic Savic nel corso della lunga serie di Napoli-Cagliari non è passato di certo inosservato per potenza e precisione. E c'è già chi intravede in lui un possibile rigorista, dopo l'infortunio di De Bruyne e con Lukaku ancora ai box.Ai microfoni di Sport Mediaset, però. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

napoli avesse trovato grandeE se il Napoli avesse trovato un grande rigorista? "Io mi alleno soltanto per pararli..." - Il penalty calciato da Milinkovic Savic non è passato di certo inosservato per potenza e precisione, ma lui si schermisce: "I tiratori bravi li abbiamo già" ... Si legge su napolitoday.it

napoli avesse trovato grandeNapoli, con l’Atalanta grande prestazione di un calciatore molto discusso: Conte l’aveva elogiato - Dopo un inizio di stagione non particolarmente esaltante, tra alti e bassi che avevano acceso più di un ... Lo riporta dailynews24.it

Napoli, Conte: “Grande avversario, contento della prestazione” - Antonio Conte ha ostentato grande soddisfazione per la prestazione del Napoli contro il Como nonostante il pareggio: «Non mi faccio condizionare dal risultato, posso ... Secondo napoli.repubblica.it

napoli avesse trovato grandeConte ha trovato una grande coppia in attesa di Lukaku e De Bruyne - Antonio Conte ha studiato nuove soluzioni per il suo Napoli dopo il calo netto nel corso della sfida contro il Bologna. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Avesse Trovato Grande