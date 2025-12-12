San Giuliano Terme | avviata la mappatura delle caditoie per la programmazione delle manutenzioni

A San Giuliano Terme è stato avviato il censimento delle caditoie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, una prima fase fondamentale per la pianificazione delle future manutenzioni. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione delle acque piovane, prevenendo allagamenti e danni alle infrastrutture sul territorio comunale.

E' iniziato il censimento delle caditoie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche su tutto il territorio comunale. Un lavoro capillare che porterà alla mappatura di circa 9.000 elementi distribuiti sui 535 chilometri di viabilità comunale, con particolare attenzione alle aree urbane.

