Manuela Murgia sui vestiti nessuna traccia dell' ex fidanzato
Manuela Murgia, giovane di Cagliari scomparsa nel 1995, è stata trovata senza tracce del suo ex fidanzato. L’indagine, ancora aperta, vede come indagato Enrico Astero, mentre sono stati rilevati altri due profili DNA di persone sconosciute. La vicenda rimane oggetto di approfondimenti giudiziari per chiarire le circostanze della scomparsa e della morte della giovane.
Per la morte della giovane cagliaritana, trovata il 5 febbraio 1995, è indagato Enrico Astero. Rilevati altri due Dna di ignoti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Manuela Murgia, la perizia del Ris: nessuna traccia biologica dell’ex fidanzato.
