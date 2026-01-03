Manuela Murgia sui vestiti nessuna traccia dell' ex fidanzato

Manuela Murgia, giovane di Cagliari scomparsa nel 1995, è stata trovata senza tracce del suo ex fidanzato. L’indagine, ancora aperta, vede come indagato Enrico Astero, mentre sono stati rilevati altri due profili DNA di persone sconosciute. La vicenda rimane oggetto di approfondimenti giudiziari per chiarire le circostanze della scomparsa e della morte della giovane.

Morta 30 anni fa a Cagliari, sui vestiti nessuna traccia dell'ex fidanzato - Non ci sono tracce biologiche sui vestiti di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata morta a Cagliari, nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, il 5 febbraio 1995, dell'ex fidanzato, Enrico Aste ... ansa.it

Caso Manuela Murgia: assenza di prove biologiche dall'ex fidanzato - Il caso di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata morta nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari, il 5 febbraio 1995, continua a suscitare interesse e domande. notizie.it

Manuela Murgia, la perizia del Ris: nessuna traccia biologica dell’ex fidanzato x.com

Le Iene. . Cosa è successo a Manuela Murgia Vi abbiamo raccontato questa storia con il nostro Alessandro Sortino: ecco tutto quello che è successo in questa stagione! Tutte le puntate e tutti i servizi sono disponibili sul nostro sito e su Mediaset Infinity! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.