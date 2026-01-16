Denuncia la violenza sessuale dopo una festa afrobeat a Perugia la Procura indaga

Una donna di 30 anni ha presentato denuncia ai Carabinieri di Perugia per una presunta violenza sessuale avvenuta durante una festa afrobeat nella notte tra venerdì e sabato. La Procura ha avviato le indagini per chiarire i fatti. La vicenda evidenzia l’importanza di affrontare con attenzione e rispetto episodi di questa natura, garantendo tutela e giustizia alle persone coinvolte.

Una notte di festa trasformata in un incubo. È quanto denunciato da una donna italiana di 30 anni, che ha sporto querela ai Carabinieri di Perugia per una violenza sessuale subita, secondo il suo racconto, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

