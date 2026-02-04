Mancini mascherato l’evoluzione della maschera e chi l’ha indossata

La serata di Udine si è conclusa con un episodio che ha lasciato il segno. Gianluca Mancini è uscito dal campo con diverse ferite, dopo uno scontro di gioco che ha reso la partita la più dolorosa della stagione. La sua faccia coperta da una maschera ha attirato l’attenzione di tutti, simbolo di una battaglia fisica e di un momento difficile per il difensore.

La serata di Udine è stata la più dolorosa della stagione, soprattutto per Gianluca Mancini, uscito malconcio dal campo dopo uno scontro di gioco. L'esito era chiaro: frattura alle ossa nasali. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito e il difensore tornerà a giocare con una maschera protettiva in viso, come tanti altri suoi celebri colleghi in passato, regalando alla memoria collettiva foto e momenti iconici. Ripercorriamo l'evoluzione di questo particolare tipo di protezione ricordando chi è coraggiosamente sceso in campo mascherato. Maldini nel derby e la maschera trasparente. Uno degli esempi più celebri, sia per la caratura del calciatore, sia per la rudimentale mascherina, è Paolo Maldini.

