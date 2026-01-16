Donyell Malen ha scelto di indossare la numero 14 | ecco chi l’ha indossata prima di lui

Donyell Malen ha deciso di indossare la maglia numero 14, portando con sé una storia di precedenti portatori di questa cifra. Ex giocatore dell’Aston Villa, l’attaccante olandese è stato ufficialmente presentato questa mattina sui canali social della Roma. Questa scelta rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, mantenendo un legame con la tradizione e il suo percorso professionale.

Donyell Malen ha scelto di indossare la maglia numero 14. L’attaccante olandese, ex Aston Villa, è stato presentato questa mattina attorno alle 8:00 su tutti i canali social della Roma. Qualche ora più tardi, sul canale ufficiale YouTube del club, Malen ha rilasciato anche la sua prima intervista ufficiale. Nel corso del colloquio l’olandese è apparso subito carico e soddisfatto di aver abbracciato la causa giallorossa. La scelta del numero 14 riporta alla mente diversi ex calciatori della Roma. L’ultimo, prima di Malen, è stato Eldor Shomurodov, che nella scorsa stagione ha indossato quella maglia lasciando un buon ricordo per impegno e dedizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

