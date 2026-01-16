Donyell Malen ha scelto di indossare la numero 14 | ecco chi l’ha indossata prima di lui

Donyell Malen ha deciso di indossare la maglia numero 14, portando con sé una storia di precedenti portatori di questa cifra. Ex giocatore dell’Aston Villa, l’attaccante olandese è stato ufficialmente presentato questa mattina sui canali social della Roma. Questa scelta rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, mantenendo un legame con la tradizione e il suo percorso professionale.

Donyell Malen ha scelto di indossare la maglia numero 14. L'attaccante olandese, ex Aston Villa, è stato presentato questa mattina attorno alle 8:00 su tutti i canali social della Roma. Qualche ora più tardi, sul canale ufficiale YouTube del club, Malen ha rilasciato anche la sua prima intervista ufficiale. Nel corso del colloquio l'olandese è apparso subito carico e soddisfatto di aver abbracciato la causa giallorossa. La scelta del numero 14 riporta alla mente diversi ex calciatori della Roma. L'ultimo, prima di Malen, è stato Eldor Shomurodov, che nella scorsa stagione ha indossato quella maglia lasciando un buon ricordo per impegno e dedizione.

Malen alla Roma, scheda fantacalcio: i consigli per l’asta - UFFICIALE, Malen è un nuovo giocatore della Roma: la scheda fantacalcio e i consigli per l'asta ... fantamaster.it

Roma, ecco il colpo Malen: è ufficiale. L'attaccante arriva dall'Aston Villa, tutti i dettagli, la formula e il numero che ha scelto - "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa. msn.com

Benvenuto Donyell Malen! Il nuovo attaccante della Roma Donyell Malen ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore giallorosso. Ecco le sue parole: “Nel calcio non c’è niente di più importante della passione. Io gioco con passione, e spero di poter c - facebook.com facebook

RT @ASRomaEN: Donyell Malen is a new Roma player! #ASRoma x.com

