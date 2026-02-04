Mancata cessione di Kouamé al Verona la Fiorentina chiarisce | Diffuse versioni non veritiere

La Fiorentina smentisce le voci su un accordo con il Verona per il prestito di Kouamé. La società viola ribadisce che non ci sono state trattative concluse e smentisce le versioni che circolano in queste ore. La mancata cessione del calciatore ha alimentato nuove polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Non si placano le polemiche sul caso Kouamè. Negli ultimi minuti di calciomercato, il calciatore era stato attenzionato dall'Hellas Verona, che lo aveva richiesto alla Fiorentina in prestito. Un'operazione che inizialmente sembrava andata a buon fine ma che poi, per questioni burocratiche e.

