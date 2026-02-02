Kouamé finale shock | niente Verona resta alla Fiorentina

Da como1907news.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Kouamé resterà alla Fiorentina. Dopo settimane di voci e trattative, il giocatore ha deciso di non trasferirsi a Verona, come sembrava possibile. Il Cagliari aveva mostrato interesse e aveva trovato l’accordo per un prestito, ma alla fine Kouamé ha scelto di restare in viola. La decisione sorprende, considerando anche l’accelerata del Verona nelle ultime ore.

Il futuro di Christian Kouamé sembrava deciso nel pomeriggio. Prima il pressing del Verona, poi l’inserimento deciso del Cagliari, che aveva trovato l’intesa per un prestito dopo l’uscita di Luvumbo. A sorpresa, però, il club rossoblù ha frenato all’ultimo istante, facendo saltare l’operazione quando tutto era pronto. Il Verona ha tentato il colpo disperato sul filo di lana, riuscendo a depositare il contratto alle 19:56, a pochi minuti dalla chiusura ufficiale. Ma la corsa contro il tempo si è trasformata in beffa: nella documentazione mancava una firma determinante. Senza quel passaggio formale, il trasferimento è stato invalidato. 🔗 Leggi su Como1907news.com

kouam233 finale shock niente verona resta alla fiorentina

© Como1907news.com - Kouamé, finale shock: niente Verona, resta alla Fiorentina

Approfondimenti su Kouamé Fiorentina

Calciomercato Serie A: Juve niente Icardi, spunta Sorloth. Roma Zaragora, ci siamo! Gosens resta alla Fiorentina. Le ultimissime

La Juventus ha deciso di non puntare più su Icardi e ora si concentra su Sorloth.

Calciomercato chiuso: l’ultimo colpo è Kouame, niente punta per Juve e Milan

Il calciomercato invernale si è chiuso alle 20 di ieri, lasciando Juve e Milan senza un nuovo attaccante.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.