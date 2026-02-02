Kouamé finale shock | niente Verona resta alla Fiorentina

Christian Kouamé resterà alla Fiorentina. Dopo settimane di voci e trattative, il giocatore ha deciso di non trasferirsi a Verona, come sembrava possibile. Il Cagliari aveva mostrato interesse e aveva trovato l’accordo per un prestito, ma alla fine Kouamé ha scelto di restare in viola. La decisione sorprende, considerando anche l’accelerata del Verona nelle ultime ore.

Il futuro di Christian Kouamé sembrava deciso nel pomeriggio. Prima il pressing del Verona, poi l’inserimento deciso del Cagliari, che aveva trovato l’intesa per un prestito dopo l’uscita di Luvumbo. A sorpresa, però, il club rossoblù ha frenato all’ultimo istante, facendo saltare l’operazione quando tutto era pronto. Il Verona ha tentato il colpo disperato sul filo di lana, riuscendo a depositare il contratto alle 19:56, a pochi minuti dalla chiusura ufficiale. Ma la corsa contro il tempo si è trasformata in beffa: nella documentazione mancava una firma determinante. Senza quel passaggio formale, il trasferimento è stato invalidato. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Kouamé, finale shock: niente Verona, resta alla Fiorentina Approfondimenti su Kouamé Fiorentina Calciomercato Serie A: Juve niente Icardi, spunta Sorloth. Roma Zaragora, ci siamo! Gosens resta alla Fiorentina. Le ultimissime La Juventus ha deciso di non puntare più su Icardi e ora si concentra su Sorloth. Calciomercato chiuso: l’ultimo colpo è Kouame, niente punta per Juve e Milan Il calciomercato invernale si è chiuso alle 20 di ieri, lasciando Juve e Milan senza un nuovo attaccante. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. #Cagliari , salta nel finale la trattativa con la #Fiorentina per #Kouamé ! x.com Live! Diretta calciomercato, stasera alle 20 si chiude: Verona-Belahyane stop e tentativo per Kouamé, Vicenza senza botti finali, Padova-Giunti e Baselli al Chievo, Venezia: Fanne al Pescara, Bohinen può partire - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.