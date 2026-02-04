Fiorentina | il giallo del mancato trasferimento di Kouamè al Verona La società viola fa chiarezza

La Fiorentina ha chiarito ufficialmente che il trasferimento di Christian Kouamè all’Hellas Verona non si è mai concretizzato. La società viola ha pubblicato un comunicato per smentire le voci e spiegare che le storie circolate non corrispondono alla realtà dei fatti. Nessun accordo, nessun passaggio di giocatore, solo una serie di notizie infondate che ora vengono smontate dall’ufficio stampa della Fiorentina.

“A seguito di un contatto telefonico tra le parti avvenuto alle 19:51 -aggiunge la Fiorentina – in cui l’Hellas Verona accettava le condizioni del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, l’Hellas Verona inviava il plico completo di variazione di tesseramento, accordo in bollo, eventuali premi e obbligo eo opzione di acquisto. La documentazione ricevuta dal nostro club, però, non rispettava quanto pattuito negli elementi essenziali in merito all’obbligo di acquisto”. “La Fiorentina – conclude la nota – dopo aver richiesto inizialmente all’Hellas Verona di ricevere la documentazione aggiornata, essendo consapevole della ristrettezza dei tempi, concordava un ‘gentleman agreement’ verbale che rimandava la modifica della clausola da variare a un momento successivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: il “giallo” del mancato trasferimento di Kouamè al Verona. La società viola fa chiarezza Approfondimenti su Kouame Verona Calciomercato Verona: clamoroso Kouamé, contratto non valido! Trasferimento saltato, ecco cos’è successo Il trasferimento di Kouamé all’Hellas Verona è saltato all’ultimo minuto. Fiorentina-Verona 1-2, i viola sprofondano. Un'Udinese da urlo fa lo sgambetto al Napoli: finisce 1-0 Nel weekend di calcio, la Fiorentina crolla in casa contro il Verona, subendo una sconfitta per 2-1. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Kouame Verona Argomenti discussi: Il Como abbatte anche la Fiorentina con 3 gol e conquista i quarti di Coppa Italia; Fiorentina, occhio al giallo! Dopo il Napoli c’è il Torino: diffidati importanti per viola e granata; Moviola Napoli-Fiorentina: bene La Penna, però mancano due gialli; Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv. Fiorentina-Cagliari 1-2 pagelle: la sveglia viola suona tardi, Palestra fa piangere Vanoli. L'assenza di Kean è un gialloSerie A 2025-26, 22a giornata, Fiorentina-Cagliari, 1-2, i top e flop: Palestra gol ed assist, bene Kilicsoy che sblocca la gara. Bocciati Pongracic, Solomon e Gosens per i viola, si salva Brescianini ... sport.virgilio.it Fiorentina, occhio al giallo: sono in tanti a rischio squalifica per il Napoli!Archiviato il prezioso successo esterno ai danni del Bologna (il primo stagionale lontano dal Franchi), la Fiorentina si prepara a ... ilnapolionline.com Giallo #Kouame: oggi la Lega Serie A darà il responso definitivo. #Fiorentina #Verona #HellasVerona - facebook.com facebook GAZZETTA - Napoli-Fiorentina, la gomitata di Parisi a Vergara era da giallo, la moviola ift.tt/cAvS3JP x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.