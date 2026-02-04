mancanza di risorse e protezioni per gli agenti di polizia a parma denuncia bocchi

A Parma, gli agenti di polizia si sentono sempre più soli. La mancanza di risorse e di protezioni mette a rischio il loro lavoro, e i problemi non si risolvono. Bocchi denuncia questa situazione, che si fa sentire anche tra i corridoi della questura, avvolti dal silenzio e dalla nebbia.

A Parma, dove la nebbia si addensa a terra come un velo greve su una città che sembra respirare a fatica, il silenzio dei corridoi della questura non nasconde più di una tensione che cresce in fretta. Non c’è una camera di sicurezza in sede, né un’area protetta dove gli agenti possano riposare in sicurezza tra un turno e l’altro. Il Nucleo investigativo, un tempo fiore all’occhiello della polizia locale, è stato sciolto. Eppure, ogni mattina, alle 7.30, i poliziotti di via Garibaldi, vicino alla stazione, si presentano al lavoro con i vecchi caschi, le divise logore, e un’attrezzatura che non è mai stata aggiornata dal 2015. 🔗 Leggi su Ameve.eu

In alcune zone della città, la carenza di segnaletica e dissuasori contribuisce a incidenti e comportamenti irregolari sulla strada.

Parma torna a parlare di sicurezza e polizia locale.

