Incidenti e anarchia in strada insorgono Lega e Terzo Quartiere | Colpa anche della mancanza di protezioni e segnaletica

In alcune zone della città, la carenza di segnaletica e dissuasori contribuisce a incidenti e comportamenti irregolari sulla strada. La Lega e il Terzo Quartiere evidenziano come l'assenza di protezioni e strisce pedonali visibili renda più difficile garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, sottolineando l'importanza di interventi mirati per migliorare la viabilità e prevenire situazioni di pericolo.

