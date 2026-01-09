Incidenti e anarchia in strada insorgono Lega e Terzo Quartiere | Colpa anche della mancanza di protezioni e segnaletica
In alcune zone della città, la carenza di segnaletica e dissuasori contribuisce a incidenti e comportamenti irregolari sulla strada. La Lega e il Terzo Quartiere evidenziano come l'assenza di protezioni e strisce pedonali visibili renda più difficile garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, sottolineando l'importanza di interventi mirati per migliorare la viabilità e prevenire situazioni di pericolo.
Mancanza di segnaletica, strisce pedonali quasi invisibili e necessità di installare dissuasori per far rallentare i veicoli lungo le arterie più pericolose. Queste le richieste al Comune da parte di Lega e Terzo Quartiere dopo l'annuncio, da parte di Palazzo Zanca, di nuovi controlli anche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
