Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali dal barese al Salento vento in tutta la regione mareggiate Protezione civile previsioni meteo

Questa mattina, la Protezione civile ha emesso un’allerta per temporali che riguarda tutta la regione, dal Barese al Salento. Venti forti soffiano ovunque e il mare si è fatto agitato, con mareggiate che hanno già causato qualche disagio lungo le coste. Le previsioni indicano che il maltempo potrebbe durare ancora diverse ore, e le autorità invitano la popolazione a restare prudente.

