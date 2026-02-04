Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali dal barese al Salento vento in tutta la regione mareggiate Protezione civile previsioni meteo
Questa mattina, la Protezione civile ha emesso un’allerta per temporali che riguarda tutta la regione, dal Barese al Salento. Venti forti soffiano ovunque e il mare si è fatto agitato, con mareggiate che hanno già causato qualche disagio lungo le coste. Le previsioni indicano che il maltempo potrebbe durare ancora diverse ore, e le autorità invitano la popolazione a restare prudente.
Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità fino alle 20: si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione. Il secondo, con validità dalle 8 per dodici ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
La Puglia è tra le regioni più colpite dal maltempo di oggi.
