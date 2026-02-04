Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali dal barese al Salento vento in tutta la regione mareggiate Protezione civile previsioni meteo

Da noinotizie.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, la Protezione civile ha emesso un’allerta per temporali che riguarda tutta la regione, dal Barese al Salento. Venti forti soffiano ovunque e il mare si è fatto agitato, con mareggiate che hanno già causato qualche disagio lungo le coste. Le previsioni indicano che il maltempo potrebbe durare ancora diverse ore, e le autorità invitano la popolazione a restare prudente.

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità fino alle 20: si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione. Il secondo, con validità dalle 8 per dodici ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

maltempo la puglia fra le regioni oggi in allerta temporali dal barese al salento vento in tutta la regione mareggiate protezione civile previsioni meteo

© Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali dal barese al Salento, vento in tutta la regione, mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

Approfondimenti su Puglia Maltempo

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta, vento fino a burrasca e per tarantino e Salento anche temporali Protezione civile, previsioni meteo

La Puglia è tra le regioni più colpite dal maltempo di oggi.

Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali. Codice giallo per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Puglia Maltempo

Argomenti discussi: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta, vento fino a burrasca e per tarantino e Salento anche temporali; Maltempo in Puglia, in arrivo temporali e venti di burrasca. Diramato il bollettino di allerta gialla; Meteo Puglia: pioggia e maltempo in arrivo dal 4 febbraio (allerta gialla). Le previsioni; Maltempo, Puglia devastata dal forte vento di scirocco: raffiche a 120km/h nel Salento! Mareggiate, gravi danni e caldo anomalo | DATI LIVE.

maltempo la puglia fraMaltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali dal barese al Salento, vento in tutta la regione, mareggiate Protezione civile, previsioni meteoIl secondo, con validità dalle 8 per dodici ore: si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o ... noinotizie.it

Maltempo in arrivo sulla Puglia: scatta l’allerta gialla per temporali e forte vento dal 4 febbraioPreviste precipitazioni sparse e possibili rovesci dalla mattina di mercoledì 4 febbraio e per le successive 12 ore ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.