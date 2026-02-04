Un’ondata di maltempo sta per colpire l’Italia. Piogge intense e nevicate a quote basse si stanno abbattendo soprattutto sulle regioni tirreniche e al Sud. Le previsioni parlano di un peggioramento rapido, con temporali e neve che scenderanno fino in pianura. Il vento di Scirocco porta anche caldo, creando un mix di condizioni difficili per molte zone.

Un’ondata di maltempo si sta preparando a interessare gran parte dell’Italia, con piogge intense e nevicate a quote relativamente basse, soprattutto sulle regioni del versante tirrenico e al Sud. Le precipitazioni, che inizieranno nelle prossime ore, colpiranno con forza Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, dove si prevedono rovesci prolungati e temporali fuori stagione. Al Nord, le piogge saranno più concentrate sulla Lombardia e sul Nord Est, mentre al Centro si registrerà un’instabilità diffusa. Il Sud, già duramente colpito nei primi giorni del 2026 da fenomeni estremi come il ciclone Harry, che ha causato danni in Sardegna, Sicilia e Calabria, rischia di vivere un’altra fase critica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in arrivo: piogge e neve fino in pianura, Scirocco porta caldo.

Le condizioni meteorologiche in Italia sono caratterizzate da un fronte atlantico che porta piogge diffuse e aria fredda, con neve che potrebbe scendere fino in pianura nel weekend.

In Italia, si prevede un’ondata di neve causata da aria artica, con temperature in diminuzione.

