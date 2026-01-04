Neve in Italia in arrivo fino a quote bassissime e localmente in pianura | ecco dove

In Italia, si prevede un’ondata di neve causata da aria artica, con temperature in diminuzione. La neve potrebbe interessare quote molto basse e, in alcune aree, anche le zone pianeggianti. Questa situazione richiede attenzione alle condizioni meteorologiche, che potrebbero influire su viaggi e attività quotidiane. Ecco le regioni più colpite e le previsioni aggiornate.

Neve in Italia, il nostro paese si prepara a fare i conti con una decisa irruzione di aria artica, destinata a provocare un brusco calo delle temperature e a riportare la neve fino a quote molto basse, localmente anche in pianura. La fase più intensa dell’ondata di maltempo è attesa tra l’inizio e la metà della prossima settimana, con effetti più marcati soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Già nelle prossime ore l’afflusso di aria gelida determinerà un repentino abbassamento delle temperature su tutta la Penisola. Questo creerà le condizioni ideali per il ritorno della neve non solo in montagna, ma anche in collina e nelle aree interne a bassa quota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

