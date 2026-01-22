Le condizioni meteorologiche in Italia sono caratterizzate da un fronte atlantico che porta piogge diffuse e aria fredda, con neve che potrebbe scendere fino in pianura nel weekend. Due perturbazioni in rapida sequenza interessano il Paese, creando un quadro di maltempo che si protrarrà nei prossimi giorni, in particolare tra venerdì e domenica, con conseguenze sulla viabilità e sulla qualità dell’aria.

Roma - Sull’Italia due perturbazioni in rapida sequenza: piogge diffuse, aria fredda in Val Padana e rischio neve a quote molto basse tra venerdì e domenica. Una fase di maltempo a più riprese è pronta a interessare l’Italia tra venerdì e il weekend, con nevicate a bassa quota e localmente fino in pianura, soprattutto al Centro-Nord. Dopo l’uscita di scena del ciclone Harry, una nuova perturbazione atlantica sta già avanzando da ovest e raggiungerà la Sardegna a partire dal settore occidentale, aprendo una sequenza di peggioramenti ravvicinati. Nella giornata di venerdì il fronte principale coinvolgerà inizialmente Nordovest e alto Tirreno, per poi estendersi al resto del Nord e al Centro tirrenico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Maltempo senza tregua: doppio fronte atlantico, neve fino in pianura nel weekend

