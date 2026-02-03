Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 4 febbraio 2026 | le 12 regioni a rischio

Domani 4 febbraio, 12 regioni italiane si preparano a dover affrontare un’allerta gialla per temporali. Le correnti atlantiche portano piogge intense e raffiche di vento che colpiranno diverse zone del paese, proseguendo questa fase di maltempo che già da ore si sviluppa su tutta la Penisola.

La fase di maltempo prosegue anche nelle prossime ore, alimentata da correnti atlantiche instabili che favoriscono piogge e temporali su tutta Italia. Per domani, 4 febbraio, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per ben 12 regioni tra Nord, Centro e Sud.

Domani l’Italia si prepara a un’ondata di maltempo.

Il 10 gennaio 2026, un’allerta meteo gialla segnala temporali e maltempo in diverse regioni italiane.

