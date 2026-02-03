Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 4 febbraio 2026 | le 12 regioni a rischio

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani 4 febbraio, 12 regioni italiane si preparano a dover affrontare un’allerta gialla per temporali. Le correnti atlantiche portano piogge intense e raffiche di vento che colpiranno diverse zone del paese, proseguendo questa fase di maltempo che già da ore si sviluppa su tutta la Penisola.

La fase di maltempo prosegue anche nelle prossime ore, alimentata da correnti atlantiche instabili che favoriscono piogge e temporali su tutta Italia. Per domani, 4 febbraio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per ben 12 regioni tra Nord, Centro e Sud.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Maltempo Italia

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1° febbraio: le regioni a rischio

Domani l’Italia si prepara a un’ondata di maltempo.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 10 gennaio 2026: le regioni a rischio

Il 10 gennaio 2026, un’allerta meteo gialla segnala temporali e maltempo in diverse regioni italiane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Maltempo Italia

Argomenti discussi: Maltempo: allerta meteo gialla per pioggia e mareggiate; Maltempo, allerta meteo da arancione a gialla in quasi tutta Italia: regioni a rischio; Maltempo, domani allerta meteo arancione in Sardegna, gialla in 9 Regioni; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1° febbraio: le regioni a rischio.

maltempo allerta meteo giallaMeteo, allerta gialla per criticità il 3 febbraio 2026 in Italia: le regioni coinvolteScatta l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico in Italia il giorno 3 febbraio 2026: tutte le regioni a rischio. meteo.it

maltempo allerta meteo giallaAllerta meteo arancione e gialla il 29 gennaio 2026 in Italia: le regioni e zone interessateNuovo stato di allerta meteo arancione e gialla per giovedì 29 gennaio 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio maltempo e criticità. meteo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.