Pioggia intensa su Bari allagamenti in alcune zone Albero cade in strada a Poggiofranco chiusi cimiteri e parchi

E' scattata dalla mezzanotte di oggi e durerà per 24 ore l'allerta arancione della Protezione civile regionale su tutta la Puglia, per rischio idrogeologico e temporali. Una seconda allerta, gialla, riguarda anche il vento forte. Disagi sulle stradeDopo le prime precipitazioni della serata di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Pioggia intensa su Bari, allagamenti in alcune zone. Albero cade in strada a Poggiofranco, chiusi cimiteri e parchi

