malpensa crocevia dei traffici farmaci illegali bloccati allo scalo sequestrati oltre 18mila prodotti

Malpensa si conferma crocevia di traffici illeciti, con un importante intervento delle forze dell’ordine. Un maxi sequestro ha portato alla scoperta di oltre 18.000 farmaci illegali destinati al mercato italiano. L’operazione, volta a tutelare la salute pubblica, evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto al traffico di medicinali non autorizzati, garantendo sicurezza e legalità.

Un maxi sequestro a tutela della salute pubblica è scattato all’ aeroporto di Malpensa, dove le forze dell’ordine hanno intercettato migliaia di farmaci illegali pronti a entrare nel mercato italiano. Oltre 18mila medicinali potenzialmente pericolosi sono stati bloccati prima che potessero raggiungere i consumatori, al termine di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza insieme all’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I controlli, intensificati nei mesi scorsi nell’area dello scalo varesino, hanno portato al sequestro di ben 18.597 prodotti farmaceutici privi delle necessarie autorizzazioni sanitarie e quindi non commercializzabili in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

