Milano-Cortina | salute del cervello all' aeroporto Malpensa ' Brain health for travellers'

All’aeroporto di Malpensa, arriva un’iniziativa dedicata alla salute del cervello, rivolta ai viaggiatori in partenza per i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. L’obiettivo è sensibilizzare i passeggeri sull’importanza di prendersi cura della propria mente, sfruttando l’attenzione mondiale che attireranno i Giochi. L’evento si inserisce in un grande piano di promozione della salute durante uno degli appuntamenti più seguiti a livello internazionale.

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Promuovere la salute del cervello in occasione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, catalizzatore mediatico internazionale e opportunità importante per raggiungere un pubblico ampio e multiculturale. Con questa finalità è operativa, all'aeroporto di Milano Malpensa,‘Brain Health for Travellers'. L'iniziativa - informa una nota - vuole aumentare la consapevolezza della popolazione sui principali fattori di rischio delle patologie neurologiche, ma anche promuovere comportamenti e stili di vita favorevoli alla salute del cervello e diffondere una cultura della prevenzione primaria in ambito neurologico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Evangeline Lilly, nota attrice di Lost e del Marvel Universe, ha condiviso pubblicamente una diagnosi di danno cerebrale traumatico, spiegando che i suoi problemi di memoria e funzionamento cerebrale non sono semplicemente brain fog.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Inaugurazione Mostra “Brain Health for Travellers”

