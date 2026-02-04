L’attivista tedesca Maja T è stata condannata in Ungheria a otto anni di carcere. La decisione arriva dopo un procedimento che la vedeva accusata di violenza, come già accaduto a Ilaria Salis. La condanna apre un nuovo capitolo sulle tensioni tra attivisti e forze di sicurezza nel paese.

Un tribunale di Budapest ha condannato l'attivista tedesca Maja T. a otto anni di carcere. Si tratta di un processo fotocopia a quello di Ilaria Salis: come l'europarlamentare, era accusata di aver aggredito dei neonazisti a una manifestazione di estrema destra in Ungheria nel 2023. Maja T. è l'unica dei 19 antifascisti europei imputati per alcune presunte violenze compiute a Budapest a essere in carcere in Ungheria. Maja T condannata a 8 anni in Ungheria La stessa accusa a Ilaria Salis L'estradizione dalla Germania Salis: "Un processo farsa" Maja T condannata a 8 anni in Ungheria Nella giornata di oggi, 4 febbraio 2026, la giustizia ungherese ha condannato l'attivista tedesca Maja T.

© Virgilio.it - Maja T condannata a 8 anni in Ungheria, accusata come Ilaria Salis di violenza su militanti di estrema destra

La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell'attenzione dopo la condanna di Maja T.

Budapest condanna a 8 anni per violenza l'attivista antifascista Maja T.

