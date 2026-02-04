Maja T condannata a 8 anni in Ungheria accusata come Ilaria Salis di violenza su militanti di estrema destra

L’attivista tedesca Maja T è stata condannata in Ungheria a otto anni di carcere. La decisione arriva dopo un procedimento che la vedeva accusata di violenza, come già accaduto a Ilaria Salis. La condanna apre un nuovo capitolo sulle tensioni tra attivisti e forze di sicurezza nel paese.

Un tribunale di Budapest ha condannato l’attivista tedesca Maja T. a otto anni di carcere. Si tratta di un processo fotocopia a quello di Ilaria Salis: come l’europarlamentare, era accusata di aver aggredito dei neonazisti a una manifestazione di estrema destra in Ungheria nel 2023. Maja T. è l’unica dei 19 antifascisti europei imputati per alcune presunte violenze compiute a Budapest a essere in carcere in Ungheria. Maja T condannata a 8 anni in Ungheria La stessa accusa a Ilaria Salis L'estradizione dalla Germania Salis: "Un processo farsa" Maja T condannata a 8 anni in Ungheria Nella giornata di oggi, 4 febbraio 2026, la giustizia ungherese ha condannato l’attivista tedesca Maja T. 🔗 Leggi su Virgilio.it

